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Мать российского моряка рассказала «Известиям» об освобождении сына из плена

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Мать одного из освобожденных военнослужащих в рамках обмена пленными с Украиной поблагодарила всех, кто помог ее сыну Максиму Бусыгину вернуться домой. Об этом она рассказала «Известиям» 18 октября после того, как на военный аэродром Чкаловский приземлился самолет с вызволенными из плена россиянами.

«Я всё время, как они попали в заточение, всё звонила по инстанциям. Мне говорили: столько военных действий, до них ли. Оказывается, до них. Всем большущее спасибо. Спасибо Татьяне Москальковой (уполномоченный по правам человека в РФ. — Ред.)», — рассказала Екатерина Бусыгина.

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Она добавила, что сын пока ей не звонил, а новость об обмене ей рассказала соседка.

Ранним утром вторника, 18 октября, в Россию вернулись 110 граждан, среди них 72 моряка гражданских судов. Их освободили в рамках обмена пленными с Украиной, который проходил в формате «110 на 110».

Сообщалось также, что украинская сторона получила 108 женщин-военнослужащих, еще двое отказались возвращаться и остались в России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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