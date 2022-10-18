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Украинские военные попали в плен через 12 часов после прибытия на передовую

Группа украинских военнопленных заявила, что попала в плен, провоевав меньше суток
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Фото: РИА Новости
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Группа украинских военных, которая была мобилизована для участия в боевых действиях, попала в плен, провоевав меньше суток. Об этом 18 октября они сообщили «РИА Новости».

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«Нас привезли в три часа ночи, и уже в 15:00 дня зашли ваши российские войска, и у нас не было варианта бежать, и некуда было бежать», — рассказал 23-летний Иван Ряхлицкий.

Другой украинский военнослужащий, 47-летний Николай Дяченко тоже рассказал о своем боевом опыте.

«Закинули, сказали сидеть, наблюдать, смотреть. Где-то в десять часов в этот же день начался сильный танковый и минометный обстрел. Мы сидели в укрытии все. После того как обстрел закончился, сразу увидели тень наверху. Никто даже не пытался сопротивляться. Тем более они сразу сказали: ребята, сдавайтесь и будете жить», — отметил Дяченко.

Военнослужащие также отметили, что подготовка мобилизованных на Украине идет плохо. Так, за время боевой подготовки их только несколько раз отправляли на полигон.

«Где-то десять дней пробыли. Три или четыре раза ездили на полигон. И то там не каждый день. Туалеты строили даже. Были такие занятия», — подчеркнул Николай Швец из Черкасской области.

17 октября пленный разведчик ВСУ рассказал, что десятки иностранных наемников принимали участие в боях на сватовском направлении в Харьковской области. По его словам, без их участия украинские войска не смогли бы сопротивляться.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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