Европейские предприятия вынуждены корректировать структуру своего бизнеса на фоне украинского кризиса, они переезжают в США, где производственные затраты ниже. Об этом сообщила газета «Хуаньцю шибао» в понедельник, 17 октября.

«Перед лицом кризиса в еврозоне США, с одной стороны, выражают поддержку Украине и ЕС посредством военной и экономической помощи и совместных санкций. С другой — они пытаются превратить беду Европы в шанс для себя и извлечь прибыль», — говорится в публикации.

Компании рассматривают переезд в Штаты также из-за высоких цен на энергоносители и растущей инфляции в Европе.

Отмечается, что антироссийские санкции вызвали «экономический хаос» в Европе и во всем мире. В частности, ресурсоемкие предприятия, занимающиеся сталью, стеклом, цинком, алюминием, бумагой и удобрениями, столкнулись с вынужденным сокращением или даже приостановкой производства из-за резкого роста цен на энергоносители.

«В конечном счете оказалось, что США не собираются ослаблять свой контроль над Европой из-за кризиса на Украине. Наоборот, они рассматривают конфликт как возможность усилить доминирование над союзниками», — уточняется в материале.

Ранее, 29 сентября, сообщалось, что, несмотря на углубление энергетического кризиса, Европа остается зависимой от политики Вашингтона в отношении России. Такая ситуация может обернуться настоящей катастрофой не только для Запада, но и для всего мирового сообщества.

До этого, 22 сентября, журнал Foreign Policy предрек Европе борьбу за выживание на фоне ограничений поставок российского газа и последующего за этим энергетического кризиса. Как отмечалось в материалах издания, ЕС столкнулся со сложнейшим кризисом, который затрагивает как жизни обычных граждан, так и крупные компании и целые производственные отрасли.

Западные страны столкнулись с проблемами в энергосфере из-за санкционной политики в отношении России, предусматривающей сокращение, а в перспективе и отказ от импорта российских энергоресурсов.

Ряд стран вводит антироссийские санкции на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.