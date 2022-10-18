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Опасную для жизни курятину нашли в Свердловской области

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В Свердловской области специалисты регионального Россельхознадзора обнаружили опасное мясо птицы. фВ голени цыпленка-бройлера выявили микроорганизм, вызывающий тяжелую болезнь у человека.

ТагилСити.Ру со ссылкой на ведомство пишет, что исследования, проведенные в отделе ветеринарно-санитарной экспертизы, показали наличие в четырех пробах куриных голеней патогенный микроорганизм Listeria mоnоcytоgenes, вызывающий у людей листериоз.

Это тяжелое инфекционное заболевание, поражающее центральную нервную систему и репродуктивные органы. Болезнь является смертельной.

Заказчика исследований оповестили о выявлении патогена в курятине. Теперь он должен принять экстренные меры.

Ранее омский Россельхознадзор находил смертельно опасные микроорганизмы в пельменях в Омске. Листерии были обнаружены в трех из пяти исследуемых образцах мясных полуфабрикатов в тестовой оболочке. Партию сняли с продажи.

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