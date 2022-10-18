Реклама
Прямой эфир
Мир
Американская ExxonMobil сообщила о полном выходе из проекта «Сахалин-1»
Мир
В Китае обвинили США в попытках нажиться на европейском кризисе
Мир
В Кривом Роге прогремели взрывы
Мир
Украинские военные попали в плен через 12 часов после прибытия на передовую
Мир
Блинкен заявил о важности мирового лидерства США для всеобщего блага
Мир
Писатель из Шри-Ланки получил Букеровскую премию по литературе
Мир
Глава минобороны Финляндии допустил конфискацию имущества россиян
Мир
Пентагон рассчитывает передать Украине первые комплексы NASAMS в ближайшие недели
Общество
Освобожденные из украинского плена россияне вернулись на родину
Общество
В Ейске завершили разбор завалов на месте падения самолета
Общество
Из Крыма в Ростовскую область открыли новый маршрут
Мир
Глава МАГАТЭ назвал диалог с Путиным хорошим и пообещал снова посетить РФ
Сюжет:

Американская ExxonMobil сообщила о полном выходе из проекта «Сахалин-1»

Exxon Mobil полностью покинула Россию после создания нового оператора проекта «Сахалин-1»
0
Фото: Global Look Press/Alexander Pohl
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская компания ExxonMobil подтвердила уход из России после создания нового нефтегазового оператора проекта «Сахалин-1». Об этом во вторник, 17 октября, сообщил представитель компании.

Упор в потолок: к чему приведут новые антироссийские санкции
Какие ответные меры может предпринять Россия

«Могу подтвердить, что мы благополучно вышли. Двумя постановлениями правительство России в одностороннем порядке прекратило наши интересы в «Сахалине-1», и проект передан российскому оператору», — цитирует представителя компании ТАСС.

В компании добавили, что гордятся значительными достижениями проекта «Сахалин-1» с 1996 года. Также в представительстве поблагодарили сотрудников за профессионализм, опыт и самоотверженность.

17 октября «Коммерсант» выяснил причину, по которой была остановлена добыча нефти на проекте «Сахалин-1». Ею стал отказ оператора Exxon работать с танкерами «Совкомфлота».

7 октября президент России Владимир Путин поручил перевести имущество проекта «Сахалин-1» в собственность РФ. Согласно указу, всё имущество консорциума, который вел проект «Сахалин-1», передается в собственность России.

2 марта компания ExxonMobil сообщила о том, что выйдет из проекта «Сахалин-1». Корпорация подчеркнула, что намерена безопасно завершить сотрудничество с российской нефтегазовой отраслью и перестанет инвестировать в новые разработки в России.

В марте свою деятельность в России также прекратила компания Shell, которой, в частности, принадлежало в том числе 27,5% акций «Сахалина-2». В мае Shell отчиталась о потере около $4 млрд после ухода из РФ. В то же время японские компании Marubeni и Itochu дополнительно инвестировали в нефтяной проект «Сахалин-1», из которого вышла ExxonMobil.

Оператором «Сахалин-1» является «дочка» американской ExxonMobil. В марте она заявляла о планах выйти из проекта, а в апреле объявила о введении режима форс-мажора. Доля Exxon Neftegas Ltd в проекте составляет 30%, «Роснефти» — 20%, японской Sodeco — 30% и индийской ONGC — 20%.

Проект «Сахалин-1» — один из крупнейших инвестиционных шельфовых проектов в РФ. Он предусматривает разработку четырех морских нефтегазовых месторождений — Чайво, Одопту-море, Аркутун-Даги и Лебединское, расположенных на северо-восточном шельфе острова Сахалин в акватории Охотского моря.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022