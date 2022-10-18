Американская ExxonMobil сообщила о полном выходе из проекта «Сахалин-1»

Американская компания ExxonMobil подтвердила уход из России после создания нового нефтегазового оператора проекта «Сахалин-1». Об этом во вторник, 17 октября, сообщил представитель компании.

«Могу подтвердить, что мы благополучно вышли. Двумя постановлениями правительство России в одностороннем порядке прекратило наши интересы в «Сахалине-1», и проект передан российскому оператору», — цитирует представителя компании ТАСС.

В компании добавили, что гордятся значительными достижениями проекта «Сахалин-1» с 1996 года. Также в представительстве поблагодарили сотрудников за профессионализм, опыт и самоотверженность.

17 октября «Коммерсант» выяснил причину, по которой была остановлена добыча нефти на проекте «Сахалин-1». Ею стал отказ оператора Exxon работать с танкерами «Совкомфлота».

7 октября президент России Владимир Путин поручил перевести имущество проекта «Сахалин-1» в собственность РФ. Согласно указу, всё имущество консорциума, который вел проект «Сахалин-1», передается в собственность России.

2 марта компания ExxonMobil сообщила о том, что выйдет из проекта «Сахалин-1». Корпорация подчеркнула, что намерена безопасно завершить сотрудничество с российской нефтегазовой отраслью и перестанет инвестировать в новые разработки в России.

В марте свою деятельность в России также прекратила компания Shell, которой, в частности, принадлежало в том числе 27,5% акций «Сахалина-2». В мае Shell отчиталась о потере около $4 млрд после ухода из РФ. В то же время японские компании Marubeni и Itochu дополнительно инвестировали в нефтяной проект «Сахалин-1», из которого вышла ExxonMobil.

Оператором «Сахалин-1» является «дочка» американской ExxonMobil. В марте она заявляла о планах выйти из проекта, а в апреле объявила о введении режима форс-мажора. Доля Exxon Neftegas Ltd в проекте составляет 30%, «Роснефти» — 20%, японской Sodeco — 30% и индийской ONGC — 20%.

Проект «Сахалин-1» — один из крупнейших инвестиционных шельфовых проектов в РФ. Он предусматривает разработку четырех морских нефтегазовых месторождений — Чайво, Одопту-море, Аркутун-Даги и Лебединское, расположенных на северо-восточном шельфе острова Сахалин в акватории Охотского моря.