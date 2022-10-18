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Освобожденные из украинского плена россияне вернулись на родину

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Россияне, освобожденные из украинского плена, доставлены самолетом на аэродром Чкаловский ранним утром вторника, 18 октября.

В результате обмена в Россию вернулись 110 человек, среди которых 72 моряка гражданских судов, удерживаемых киевским режимом с февраля 2022 года.

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Их освободили в рамках обмена пленными с Украиной, который проходил в формате «110 на 110». Украинская сторона получила 108 женщин-военнослужащих, еще двое отказались возвращаться и остались в России.

В Минобороны РФ сообщили, что всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. В кратчайшие сроки их доставят в медицинские учреждения столицы для прохождения лечения и реабилитации.

17 октября стало известно, что военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР), освобожденные из украинского плена, вернулись домой. Всего было возвращено 11 бойцов. Они рассказали, что в военных лагерях для пленных они столкнулись с избиением, пытками и психологическим давлением.

Военных доставили в Луганскую республиканскую клиническую больницу (ЛКРБ), где медики проведут медосмотр. Как отметила советник врио главы региона Анна Сорока, бойцы нуждаются не только в медицинской помощи, но и в психологической реабилитации.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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