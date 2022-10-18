Реклама
Прямой эфир
Общество
Из Крыма в Ростовскую область открыли новый маршрут
Мир
Глава МАГАТЭ назвал диалог с Путиным хорошим и пообещал снова посетить РФ
Мир
SpaceX отозвала запрос на финансирование Starlink для Украины
Мир
В США предрекли раскол НАТО из-за разгорающегося конфликта Турции и Греции
Мир
Посол РФ в ФРГ заявил об уничтожении Берлином сотрудничества с Москвой в энергетике
Мир
Обозреватель Fox News описал политику Байдена фразой «Остановите глупца»
Спорт
Карим Бензема впервые в карьере стал обладателем «Золотого мяча»
Мир
В Германии участились случаи кражи древесины из-за роста на цен на энергоносители
Мир
Европейские банки стали массово прекращать прием SWIFT-платежей из РФ
Спорт
Обладателем приза лучшему вратарю года стал голкипер «Реала» Тибо Куртуа
Мир
Шольц поручил подготовить документы для продления работы трех АЭС в ФРГ
Мир
Байден примет меры в отношении Эр-Рияда после консультаций с конгрессом США

Диетолог рассказала об опасности тыквы при некоторых заболеваниях

Диетолог Ольга Перевалова: употреблять тыкву полезно не всем
0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Jürgen Held
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Употребление тыквы может быть опасным для здоровья людей с определенными заболеваниями. Об этом 18 октября рассказала врач-диетолог Ольга Перевалова в интервью радио Sputnik.

Попали в молоко: ученые сузили список вредных продуктов
Врачи рассказали, кому можно есть всё, что хочется

Здоровый человек, по ее словам, может употреблять продукт каждый день. Тыква богата каротиноидами, которые полезны для здоровья глаз и кожи, а тыквенные семечки обладают противогельминтными свойствами, отметила Перевалова. Однако полезным продукт может быть не всем.

«Воздерживаться от тыквы стоит при обострении желудочно-кишечных заболеваний: при остром гастрите, колите, язвенной болезни, панкреатите, а также при отравлениях. Как правило, в этих случаях не только тыква нежелательна, но и вообще любые овощи. В них содержится грубая клетчатка, которая может, проходя по желудочно-кишечному тракту, сделать, так скажем, пилинг слизистой оболочки, ободрать слизистую, которая и так воспалена, и тем самым ухудшить состояние пациента», — рассказала диетолог.

Также не стоит употреблять тыкву тем, кто имеет проблемы с желчевыделением.

«Налегать на тыкву не стоит тем, у кого слабый кишечник, поскольку это может привести к диарее. Люди, у которых есть проблемы с желчевыделением, могут отреагировать таким же образом, потому что тыква имеет желчегонный эффект», — добавила Перевалова.

Она уточнила, что рекомендуемая суточная порция тыквы — 200–300 г.

14 октября врач-диетолог Антон Поляков рассказал, что куриные яйца могут вызывать аллергию и аутоиммунные заболевания. По словам врача, аллергия на яйца может быть выражена в виде аутоиммунных заболеваний, синдрома хронической усталости, нарушения работы иммунной системы, а также нарушения эмоционального состояния.

Днем ранее эндокринолог Оксана Михалева рассказала о вреде кофе при некоторых симптомах. По словам врача, кофеин способен усугубить состояние при нервном перенапряжении, тревожности, нарушении сна. Кроме того, кофе не рекомендуется пить при приступах аритмии или сердцебиения.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022