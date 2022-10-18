Диетолог рассказала об опасности тыквы при некоторых заболеваниях

Употребление тыквы может быть опасным для здоровья людей с определенными заболеваниями. Об этом 18 октября рассказала врач-диетолог Ольга Перевалова в интервью радио Sputnik.

Здоровый человек, по ее словам, может употреблять продукт каждый день. Тыква богата каротиноидами, которые полезны для здоровья глаз и кожи, а тыквенные семечки обладают противогельминтными свойствами, отметила Перевалова. Однако полезным продукт может быть не всем.

«Воздерживаться от тыквы стоит при обострении желудочно-кишечных заболеваний: при остром гастрите, колите, язвенной болезни, панкреатите, а также при отравлениях. Как правило, в этих случаях не только тыква нежелательна, но и вообще любые овощи. В них содержится грубая клетчатка, которая может, проходя по желудочно-кишечному тракту, сделать, так скажем, пилинг слизистой оболочки, ободрать слизистую, которая и так воспалена, и тем самым ухудшить состояние пациента», — рассказала диетолог.

Также не стоит употреблять тыкву тем, кто имеет проблемы с желчевыделением.

«Налегать на тыкву не стоит тем, у кого слабый кишечник, поскольку это может привести к диарее. Люди, у которых есть проблемы с желчевыделением, могут отреагировать таким же образом, потому что тыква имеет желчегонный эффект», — добавила Перевалова.

Она уточнила, что рекомендуемая суточная порция тыквы — 200–300 г.

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