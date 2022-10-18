Пушков заявил о гибели зеленой повестки в Европе

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что конфронтация Запада с Россией приведет к гибели зеленой энергетики в странах Евросоюза (ЕС).

«Ледяная война» Запада с Россией (нынешняя конфронтация оставила далеко позади противостояние времен холодной войны) означает гибель так называемой зеленой повестки для Европы», — написал сенатор в своем Telegram 17 октября.

Он отметил, что для Европы отказаться от российских энергоресурсов на фоне разговоров о зеленой энергетике невозможно. И решение канцлера Германии Олафа Шольца о продлении работы АЭС в Германии это доказывает.

В этот же день стало известно, что Шольц поручил подготовить документы для продления работы трех АЭС в ФРГ. Подписанный канцлером документ был отправлен трем министрам ФРГ: вице-канцлеру, министру экономики и проблем климата Роберту Хабеку, главе минфина Кристиану Линднеру и министру охраны окружающей среды и ядерной безопасности Германии Штеффи Лемке.

12 октября в Германии сообщили о намерении потратить до €100 млн на подготовку двух немецких ядерных реакторов к работе зимой. Сотрудники энергетической компании EON проведут недельное техническое обслуживание с 21 октября напорных клапанов реактора одной из своих атомных станций.

Германия изменила планы по переходу на зеленую экономику из-за проблем с газоснабжением. Тогда же правительство страны объявило второй уровень чрезвычайной ситуации из-за снижения газовых поставок из России.

Решение о поэтапном отказе от ядерной энергетики было впервые принято правительством Герхарда Шредера в 2002 году. Его преемница Ангела Меркель установила 2022 год в качестве окончательного срока для закрытия всех АЭС в стране. Однако на фоне газового кризиса станции продолжат работу.

На данный момент в Германии работают всего три АЭС. Изначально их собирались отключить к 1 января. Однако на фоне энергетического кризиса несколько партий призвали продолжить эксплуатацию АЭС.