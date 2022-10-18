Глава МАГАТЭ назвал диалог с Путиным хорошим и пообещал снова посетить РФ
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал хорошим диалог с президентом РФ Владимиром Путиным и выразил надежду на скорое возвращение в Россию.
«Надеюсь, что да. И надеюсь, как можно скорее», — приводит его ответ ТАСС.
Гросси также отметил, что до конца года может быть достигнуто соглашение по обеспечению безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Главное — продолжать работу.
«Я считаю, что это возможно. У нас был очень хороший диалог с президентом [РФ Владимиром] Путиным и с президентом [Украины Владимиром] Зеленским. Важно, чтобы было соглашение о базовых принципах для защиты АЭС. Это возможно, но нужно работать дальше», — подчеркнул он.
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