Глава МАГАТЭ назвал диалог с Путиным хорошим и пообещал снова посетить РФ

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал хорошим диалог с президентом РФ Владимиром Путиным и выразил надежду на скорое возвращение в Россию.

«Надеюсь, что да. И надеюсь, как можно скорее», — приводит его ответ ТАСС.

Гросси также отметил, что до конца года может быть достигнуто соглашение по обеспечению безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Главное — продолжать работу.

«Я считаю, что это возможно. У нас был очень хороший диалог с президентом [РФ Владимиром] Путиным и с президентом [Украины Владимиром] Зеленским. Важно, чтобы было соглашение о базовых принципах для защиты АЭС. Это возможно, но нужно работать дальше», — подчеркнул он.

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