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Блинкен заявил важности мирового лидерства США для всеобщего блага

Госсекретарь Блинкен: США заинтересованы в том, чтобы играть ведущую роль в процессе организации мира
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Фото: REUTERS/Luisa Gonzalez
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна заинтересована в том, чтобы играть ключевую роль в мировом процессе организации мира. Об этом 17 октября на рассказал в беседе с бывшей главой Госдепа Кондолизой Райс.

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«Для США выбор такой: если мы не участвуем в организации, если не занимаем лидерскую роль, это означает одно из двух — ее занимает кто-то другой, возможно, Китай, не в том ключе, который полностью совпадает с нашими интересами и ценностями; или, того хуже — никто не занимает. Тогда получится вакуум, который могут заполнить плохие вещи, прежде чем заполнят хорошие», — заявил Блинкен.

Он добавил, что сейчас происходит соревнование за будущее периода, которое последует за холодной войной. И это повлияет на то, какие ценности будут транслироваться на глобальном уровне.

Блинкен уверен, что порядок, которого хочет добиться Китай — «антилиберальный», при этом порядок, к которому стремится США, также не идеален, однако он более либерален.

15 сентября бывшая сотрудница разведывательного управления министерства обороны США Ребекка Коффлер рассказала, что сотрудничество между Россией и Китаем угрожает претензии США на мировое лидерство. По словам экс-разведчицы, Россия и Китай собираются «объединить усилия, чтобы ослабить роль США на международной арене».

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