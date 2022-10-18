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В Приамурье мобилизованных начали обучать управлению квадрокоптерами

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Фото: Министерство обороны РФ
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В городе Белогорск Амурской области мобилизованные граждане Восточного военного округа (ВВО) приступили к освоению курса по управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) квадрокоптерного типа. Об этом Минобороны РФ рассказало 18 октября.

Занятия проходят на базе единственной на Дальнем Востоке «дрон-школы» с привлечением гражданских специалистов, а также с учетом опыта проведения специальной операции по защите Донбасса.

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«С мобилизованными военнослужащими мы рассматриваем технические характеристики дрона, а также пробуем их запускать, рассматриваем вопросы эксплуатации в зимнее время, изучаем, как можно использовать и настраивать камеры. Часть мобилизованных быстрее схватывает информацию, потому что они в свое время использовали манипуляторы, джойстики. В конце обучаемые смогут правильно включать дрон, правильно его эксплуатировать, осуществлять полет», — рассказал руководитель «Дрон-школы», педагог дополнительного образования Вадим Чанышев.

Имея разные уровни подготовки, мобилизованные осваивают управление квадрокоптерами постепенно, от теории к практике. Военнослужащие отрабатывают навыки слаженного взаимодействия в паре и учатся действовать в условиях плотной городской застройки, а также на открытой местности.

«Сегодня с нами проводили занятия по подготовке операторов БПЛА. Объясняют доходчиво и интересно. Рассказали немного об устройстве беспилотного летательного аппарата, показали видеоматериалы о том, как работать с ним, ну и помогли отработать знания на практике. Ранее на гражданке я запускал обычный квадрокоптер, поэтому сегодня было легко», — поделился мобилизованный Александр.

В ходе занятий военнослужащие обучаются тому, как осуществлять полет на корректировку нанесения огневых ударов артиллерии, полет на разведку местности и воздушное патрулирование территории. При этом особое внимание в ходе тренировок уделяется взаимодействию расчетов квадрокоптеров с командирами тактического звена на уровнях взвод–рота–батальон.

Военнослужащие также осваивают основы организации воздушного движения, эшелонирования воздушного пространства для различных типов БПЛА и метеорологического обеспечения полетов.

Ранее, 13 октября, заместитель главы Минобороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров сообщил, что в рамках частичной мобилизации особое внимание уделяется подготовке операторов дронов. Евкуров объяснил, что беспилотные летательные аппараты играют важную роль в решении боевых задач спецоперации, что придает подготовке операторов БПЛА особый статус.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Указ подписал президент России Владимир Путин, отметив, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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