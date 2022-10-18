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Посол РФ в Канаде объяснил санкции Канады страхом диктатуры перед правдой

Олег Степанов: нынешний политический курс Трюдо — диктатура под маской либерализма
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Фото: Global Look Press/XinHua/Liang Sen
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Очередные санкции Канады в отношении российских журналистов и деятелей культуры свидетельствуют о страхе Оттавы перед правдой, заявил в понедельник, 17 октября, посол России в североамериканской стране Олег Степанов.

«Канада продолжает бессмысленно штамповать свои санкции. На Россию, на наших граждан они не оказывали и не способны оказать никакого влияния. Вместе с тем, показательно, что в данный пакет включены преимущественно журналисты, деятели культуры и искусства, политологи. То есть, кабинет [премьер-министра Джастина] Трюдо продолжает душить свободу слова, боясь того, что правда проникает в канадское общество», — заявил он ТАСС.

По мнению Степанова, нынешний политический курс премьер-министра Джастина Трюдо больше похож на «диктатуру под маской либерализма», поэтому в руководстве страны «очень боятся, что эта маска будет сорвана».

«Как бы то ни было, на очередной антироссийский санкционный выпад будет дан неминуемый ответ», — заключил дипломат.

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