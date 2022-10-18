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Эксперт рассказал о переквалификации полигона Капустин Яр

Алексей Леонков: полигон Капустин Яр переквалифицировали под зенитные ракеты вместо баллистических
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Фото: ТАСС/Минобороны РФ
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Российский военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что полигон Капустин Яр в Астраханской области, который использовался для испытаний баллистических ракет средней дельности, переквалифицировали под зенитные ракеты, о чем стало известно во вторник, 18 октября.

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«Сейчас Капустин Яр практически не используется для испытаний баллистических ракет. В основном он служит для испытаний зенитных ракет большой дальности, для таких комплексов, как, например, С-400, С-500», — рассказал Леонков «РИА Новости».

Эксперт отметил, что в СССР испытываемые баллистические ракеты приземлялись на полигоны, расположенные на территории Казахстана. Сейчас такие падения для казахстанской стороны выглядят нежелательно. К тому же он отметил, что высокотоксичное горючее, которое используется для запуска ракет, при попадании в почву делает ее непригодной для сельскохозяйственной деятельности.

Однако Леонков добавил, что межконтинентальные баллистические ракеты всё же можно запускать. По его словам, относительно недавно так испытывали комплексы «Тополь».

75 лет назад, 18 октября 1947 года, Советский Союз запустил свою первую баллистическую ракету. С полигона Капустин Яр стартовала ракета дальнего действия, собранная частично из узлов и агрегатов немецких А-4 (Фау-2).

20 апреля Россия успешно провела испытательный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Этот пуск стал первым в программе государственных испытаний, после завершения которой «Сармат» поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.

Как заявил гендиректор «Роскосмоса», испытания новейшей российской межконтинентальной ракеты «Сармат» будут идти весь 2022 год. На боевое дежурство поставить первые серийные ракеты планируется уже в конце осени текущего года.

Как отметил президент России Владимир Путин, аналогов «Сармата» не существует. Российский лидер подчеркнул, что данный комплекс является уникальным оружием, которое будет укреплять боевой потенциал Вооруженных сил РФ, а также надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз.

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