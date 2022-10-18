Корреспондент «Известий» побывал на точке работы снайперов спецоперации

Группа снайперов из наводчика, стрелка и связиста в зоне проведения спецоперации под прикрытием крон деревьев продвигалась в сторону позиций украинских боевиков. Вместе с ними на точке побывал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

«Снайперы работают в непосредственной близости от передовой. От базового лагеря до огневых точек не более полутора километров. В режиме ожидания круглосуточно. Готовы выполнить боевую задачу в любой момент», — рассказал корреспондент.

По словам командира группы тяжелых снайперов морской пехоты тихоокеанского флота с позывным «Ярый», во время открытого столкновения с вооруженными формированиями Украины, военные вызывают огонь на себя, а далее наводят артиллерию, с помощью которой уничтожают противника.

Чаще всего снайперы морской пехоты тихоокеанского флота используют тактику «выстрел из ниоткуда». Одна цель — один патрон.

Снайперы защищают рубежи от прорывов и атакуют сами: устраивают ловушки для националистов. Важно незаметно занять рубеж и с максимальной дистанции уничтожить по крайней мере одного противника, а потом остальные разбегутся. По его словам, снайперы чаще всего работают против наемников: поляков и других иностранцев.