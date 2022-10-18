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Корреспондент «Известий» побывал на точке работы снайперов спецоперации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Группа снайперов из наводчика, стрелка и связиста в зоне проведения спецоперации под прикрытием крон деревьев продвигалась в сторону позиций украинских боевиков. Вместе с ними на точке побывал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

«Снайперы работают в непосредственной близости от передовой. От базового лагеря до огневых точек не более полутора километров. В режиме ожидания круглосуточно. Готовы выполнить боевую задачу в любой момент», — рассказал корреспондент.

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По словам командира группы тяжелых снайперов морской пехоты тихоокеанского флота с позывным «Ярый», во время открытого столкновения с вооруженными формированиями Украины, военные вызывают огонь на себя, а далее наводят артиллерию, с помощью которой уничтожают противника.

Чаще всего снайперы морской пехоты тихоокеанского флота используют тактику «выстрел из ниоткуда». Одна цель — один патрон.

Снайперы защищают рубежи от прорывов и атакуют сами: устраивают ловушки для националистов. Важно незаметно занять рубеж и с максимальной дистанции уничтожить по крайней мере одного противника, а потом остальные разбегутся. По его словам, снайперы чаще всего работают против наемников: поляков и других иностранцев.

Ранее, 14 октября, глава оружейного производства Lobaev Arms Владислав Лобаев сообщил, что снайпер удостоился звания Героя России за успешное уничтожение важных стратегических целей с помощью сверхдальнобойной винтовки SVLK-14S «Сумрак». Главное преимущество этой винтовки заключается в рекордных показателях дальнобойности она позволяет поражать цели на расстоянии свыше 3 км.

3 августа стало известно, что российские снайперы применяют новейшую тактическую винтовку TSVL-8 «Сталинград». Отмечалось, что она эффективно работала на дистанции до 1,5 км, показывая высокую точность.

24 февраля Москва начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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