Корреспондент «Известий» побывал на точке работы снайперов спецоперации
Группа снайперов из наводчика, стрелка и связиста в зоне проведения спецоперации под прикрытием крон деревьев продвигалась в сторону позиций украинских боевиков. Вместе с ними на точке побывал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.
«Снайперы работают в непосредственной близости от передовой. От базового лагеря до огневых точек не более полутора километров. В режиме ожидания круглосуточно. Готовы выполнить боевую задачу в любой момент», — рассказал корреспондент.
По словам командира группы тяжелых снайперов морской пехоты тихоокеанского флота с позывным «Ярый», во время открытого столкновения с вооруженными формированиями Украины, военные вызывают огонь на себя, а далее наводят артиллерию, с помощью которой уничтожают противника.
Чаще всего снайперы морской пехоты тихоокеанского флота используют тактику «выстрел из ниоткуда». Одна цель — один патрон.
Снайперы защищают рубежи от прорывов и атакуют сами: устраивают ловушки для националистов. Важно незаметно занять рубеж и с максимальной дистанции уничтожить по крайней мере одного противника, а потом остальные разбегутся. По его словам, снайперы чаще всего работают против наемников: поляков и других иностранцев.
Ранее, 14 октября, глава оружейного производства Lobaev Arms Владислав Лобаев сообщил, что снайпер удостоился звания Героя России за успешное уничтожение важных стратегических целей с помощью сверхдальнобойной винтовки SVLK-14S «Сумрак». Главное преимущество этой винтовки заключается в рекордных показателях дальнобойности — она позволяет поражать цели на расстоянии свыше 3 км.
3 августа стало известно, что российские снайперы применяют новейшую тактическую винтовку TSVL-8 «Сталинград». Отмечалось, что она эффективно работала на дистанции до 1,5 км, показывая высокую точность.
24 февраля Москва начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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