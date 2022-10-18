Появились кадры обломков самолета после ЧП в Ейске

Видеоролик с обломками самолета Су-34, который разбился во дворе жилого дома в Ейске, опубликовала пресс-служба ГО и ЧС Кубани в своем Telegram-канале 17 октября.

На кадрах видно, что воздушное судно полностью разрушилось в результате мощного удара о землю. От самолета остались лишь небольшие фрагменты фюзеляжа, разбросанные по территории.

О падении самолета Су-34 стало известно ранее днем. Он вылетел с военного аэродрома Южного военного округа, чтобы выполнить учебно-тренировочный полет.

При наборе высоты один из двигателей загорелся, что, предположительно, стало причиной крушения самолета.

Оба летчика катапультировались. Самолет упал во двор многоэтажки, начался пожар. Сообщалось, что шесть человек погибли, еще 19 пострадали.

Прокуратура Кубани организовала проверку по факту падения истребителя-бомбардировщика. Следователями возбуждено уголовное дело.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что в случае, если дом не будет восстановлен, людям, потерявшим жилье, власти Краснодарского края купят новые квартиры. Семьям погибших после ЧП в Ейске выплатят по 1 млн рублей.

Президент России Владимир Путин выслушал доклады министров и главы Краснодарского края по ситуации в Ейске. Глава государства поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь.