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Посол РФ в ФРГ заявил об уничтожении Берлином сотрудничества с Москвой в энергетике

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Vincent Isore
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Возможность поставок газа в Германию по неповрежденной нитке газопровода «Северном потоке – 2» сохраняется, но соответствующих сигналов от Берлина пока нет, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев во вторник, 18 октября.

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«Российская сторона неоднократно, в том числе на высшем уровне, заявляла о готовности оперативно запустить подачу газа в Германию по «Северному потоку – 2», что, на наш взгляд, в полной мере отвечало бы потребностям бизнеса, промышленности и граждан этой страны», — сказал он в беседе с ТАСС.

Он добавил, что для запуска газа Германия должна принять необходимые решения, в частности речь идет о сертификации газопровода.

12 октября президент России Владимир Путин заявил, что отремонтировать нитки «Северного потока – 2» возможно, но это будет иметь смысл только в случае их дальнейшей эксплуатации и обеспечения безопасности.

«Мяч, как говорится, на стороне Евросоюза. Хотят — пусть просто откроют кран, и всё. Мы никого ни в чем не ограничиваем, в том числе готовы поставлять в осенне-зимний период дополнительные объемы», — сказал российский лидер.

Утечка газа была обнаружена 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

По факту ЧП на газопроводах Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

10 октября пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов рассказал о взрывателе НАТО, обнаруженном под газопроводом «Северный поток». Он лежал точно в пространстве между нитками газопровода в одной из них на глубине 40 м. Инцидент произошел 6 ноября 2015 года при плановом визуальном обследовании газопровода. Взрывное устройство извлекли шведские вооруженные силы. В НАТО же заявили, что подводный уничтожитель мин военные якобы потеряли во время учений. По словам Куприянова, предположительно, это была первая попытка атаки газопровода.

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