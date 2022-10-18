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Синоптики рассказали о погоде в Москве 18 октября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачная погода с дождем ожидает жителей столичного региона во вторник, 18 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

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Днем в Москве воздух прогреется до +8…+10 градусов, ночью станет прохладнее на несколько градусов — до +6…+8.

Ветер ожидается юго-западный с переходом на западный, 6–11 м/с, местами возможны порывы до 15 м/c.

На территории Московской области в дневное время суток синоптики прогнозируют от 8 до 13 градусов тепла, в ночное — до +9 градусов.

Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

Ранее, 15 октября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал похолодание жителям европейской части России в середине следующей недели. По его словам, температура воздуха в дневное время опустится до +5 градусов.

Днем ранее он сообщал, что в Москве пока сохраняются положительные температуры, однако нельзя исключить появление первых снежинок по ночам на следующей неделе.

13 октября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что погода в Московском регионе с 17 октября начнет переходить в режим глубокой осени. По его словам, с понедельника пойдут дожди и усилится ветер.

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