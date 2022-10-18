В Киеве украинская ракета ПВО попала в жилой дом

Украинская ракета противовоздушной обороны (ПВО) попала в жилой дом в Киеве при попытке перехватить дрон-камикадзе «Герань-2», о чем стало известно в понедельник, 17 октября.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Герань-­2» ударили по объектам в украинской столице, прилетев с восточного и южного направлений. Главной целью ударов была штаб-квартира «Укрэнерго».

На кадрах видно, как ракета класса «земля-воздух» взлетела на перехват беспилотника напрямую из-за здания «Укрэнерго». Она, предположительно, не попала в цель и упала.

Но украинские СМИ и чиновники утверждают, что находившийся через дорогу от «Укрэнерго» дом уничтожен ракетой. Как отметил директор музея войск ПВО Юрий Кнутов, ракеты С-300, которые до сих стоят на вооружении Украины, обладают большей мощью, чем беспилотник.

«Эти ракеты, наверное, хранятся на Украине уже лет сорок. Естественно, качество их работы, качество наведения оставляют желать лучшего. По дрону могли стрелять такой ракетой. Естественно, эта ракета со своей задачей не справилась, попала в жилой дом и взорвалась», — сказал он.

По его словам, боевая часть ракеты комплекса С-300 ориентировочно 130–150 кг, то есть в три раза больше, чем боевая часть дрона «Герань-2».

Таким образом, ракета благодаря своей массе и кинетической энергии в состоянии пробить перекрытия и вызвать те разрушения, которые украинский режим пытается выдать за попадание дрона «Герань-2».

В Киеве и Киевской области вечером 17 октября снова объявлена воздушная тревога. Как передает издание «Страна.ua», председатель военной администрации Киевской области Алексей Кулеба подтвердил работу ПВО в области.

Ранее днем военный эксперт Виктор Литовкин сообщил «Известиям», что украинские ПВО не способны противостоять российским дронам и ракетам. Эксперт отметил, что Россия начала наносить более интенсивные удары по украинским городам после того, как Киев совершил террористический акт на Крымском мосту.

Удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. В ряде населенных пунктов наблюдаются перебои с подачей электричества. Как отмечал тогда украинский премьер Денис Шмыгаль, в первый день атак в восьми регионах страны были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры. Через день повреждение энергетической инфраструктуры оценивалось в 30%.

В тот же день президент РФ Владимир Путин во время совещания Совета безопасности сказал о том, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту. По его словам, эти события ставят Украину в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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