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Обозреватель Fox News описал политику Байдена фразой «Остановите глупца»

Обозреватель Энди Паздер раскритиковал политику американского президента
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Фото: Global Look Press/IMAGO/CNP/MediaPun/Cliff Owen
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Провалы администрации американского президента Джо Байдена должны привести к победе республиканцев на промежуточных выборах. Об этом в понедельник, 17 октября, заявил обозреватель телеканала Fox News Энди Паздер, призвав республиканцев использовать лозунг «Остановите глупца» в предстоящей предвыборной кампании.

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По мнению Паздера, вместо лозунга «Это глупая экономика», придуманного стратегом предвыборной кампании Билла Клинтона в 1992 году Джеймсом Карвиллом, республиканцам можно использовать более подходящий — «Остановите глупца».

«Для республиканцев сегодня более подходящим лозунгом кампании было бы «Остановите глупца», учитывая кризисы, которые президент США и его союзники-демократы в конгрессе вызвали, усилили или не смогли решить — от рецессии до инфляции, дефицита энергии, открытых границ, разгула преступности и угрозы Армагеддона» — написал он в материале.

Паздер напомнил, что по результатам опроса Monmouth University, опубликованного на прошлой неделе, 47% американцев хотят, чтобы республиканцы возглавили конгресс.

По словам обозревателя, если данные опроса подтвердятся и предстоящие выборы пройдут так, как ожидалось, то контроль республиканцев над одной или обеими палатами конгресса ознаменует начало конца президентства Байдена.

Паздер отметил, что так появится возможность остановить безрассудные расходы и начать выводить экономику США из рецессии и стагфляции, а также заложить основу для законодательных успехов и экономического роста после выборов в 2024 году.

Кроме того, по мнению обозревателя, республиканцы могут использовать свои надзорные полномочия, чтобы привлечь администрацию Байдена к ответственности, вызвав чиновников в суд по поводу чрезмерной расточительности, инфляции, внутренних энергетических ограничений. Паздер считает, что это позволит пролить свет на очевидные политические ошибки Байдена.

«Если республиканцы одержат победу в ноябре, они смогут взять под контроль повестку дня, «остановить глупых» и запустить попытки «исправить ситуацию», — заключил автор материала.

Ранее в этот день газета The Wall Street Journal со ссылкой на опрошенных экономистов сообщила, что рецессия в экономике США может наступить уже в следующие 12 месяцев. По мнению экспертов, вероятность данного исхода составляет 63%, хотя этот показатель не превышал 50% с июля 2020 года.

14 октября зрители Fox News раскритиковали политику Байдена из-за инфляции. Сюжет, в котором рассказывалось о росте потребительских цен в США на 8,2%, вызвал активный отклик в комментариях.

В сентябре ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон уличил США во вранье. По его словам, власти страны скрывают реальное положение дел в экономике. Журналист указал, что Белый дом долго скрывал точные данные о росте цен.

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