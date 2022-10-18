В зоне проведения спецоперации уничтожено более 100 боевиков и 18 единиц техники

В зоне проведения спецоперации по защите Донбасса в ходе боя дивизионом, в составе которого действовал гвардии сержант Василий Кравцов, было уничтожено более 100 украинских боевиков, 18 единиц бронированной и автомобильной техники противника. О подвигах российских военных сообщило Минобороны РФ во вторник, 18 октября.

Наступление на позиции российских войск было сорвано благодаря профессиональным навыкам сержанта Кравцова и действиям расчета. Подразделения неонацистов на протяжении нескольких часов не смогли развернуться в боевые порядки.

В результате нанесения точных огневых ударов по объектам украинских националистов, корректировку которых осуществлял капитан Евгений Деканов, в районе обороны важного населенного пункта были уничтожены два опорных пункта, более 10 единиц бронетехники и свыше 90 боевиков.

Благодаря грамотным действиям капитана Деканова и высокому уровню слаженности его подчиненных удалось остановить выход противника на рубежи атаки и нанести ему ощутимые потери, сорвав попытки наступления.

В ходе ведения воздушной разведки оператор беспилотного летательного объекта старший сержант Камран Алибеков обнаружил колонну передвигающейся бронетехники украинских боевиков.

Информацию о составе колонны, направлении движения и ее координаты он передал в командный пункт. На основании этих данных российскими артиллерийскими подразделениями по колонне был нанесен огневой удар, в результате чего было уничтожено пять единиц бронетехники украинских националистов.

В ходе попытки уничтожить пункт управления украинские радикалы открыли по нему массированный артиллерийский и минометный огонь. Были повреждены части техники связи и линий связи. Младший сержант Семен Молодкин, действуя в составе экипажа аппаратной связи, несмотря на непрекращающийся плотный огонь националистов, выдвинулся к поврежденным элементам связи и восстановил их. Это обеспечило устойчивое управление российскими подразделениями в бою и помогло отразить атаку боевиков.

Ранее, 17 октября, военное ведомство рассказало о смелости на поле боя, которой отличился прапорщик Василий Мелков. Несмотря на обстрел со стороны противника, он вывел из-под огня и доставил в безопасное место двух раненых сослуживцев, где им была оказана медицинская помощь.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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