Обладателем приза лучшему вратарю года стал голкипер «Реала» Тибо Куртуа

На счету Куртуа в прошлом сезоне сезоне ла лиги 36 матчей, в которых он пропустил 29 мячей, при этом 16 матчей он отстоял на ноль. В Лиге чемпионов вратарь пропустил 14 мячей в 13 играх, сообщает «Спорт-Экспресс».

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