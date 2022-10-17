Обладателем приза лучшему вратарю года стал голкипер «Реала» Тибо Куртуа
Вратарь испанского футбольного клуба «Реал» — бельгиец Тибо Куртуа получил приз лучшему вратарю года имени Льва Яшина по версии журнала France Football. Об этом объявили на церемонии вручения в понедельник, 17 октября, в парижском театре «Шатле».
На счету Куртуа в прошлом сезоне сезоне ла лиги 36 матчей, в которых он пропустил 29 мячей, при этом 16 матчей он отстоял на ноль. В Лиге чемпионов вратарь пропустил 14 мячей в 13 играх, сообщает «Спорт-Экспресс».
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