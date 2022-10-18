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Очевидец рассказала о мощном взрыве после падения самолета в Ейске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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После падения самолета Су-34 на жилой дом в Ейске раздался мощный взрыв, который было слышно в разных частях города. Об этом 17 октября «Известиям» сообщила местная жительница Мария, ставшая очевидицей ЧП.

«Я проезжала в этом районе за 20 минут до трагедии и слышала, как гудят самолеты. Было слышно, что он летит, в какой-то момент наступила тишина. Потом мы услышали взрыв», — сказала Мария.

Она добавила, что в этот момент уже находилась дома и увидела черный дым после раздавшегося взрыва.

Огненный след: в Ейске упал самолет
При взлете у истребителя-бомбардировщика Су-34 загорелся один из двигателей

«Мы сильно испугались, выбежали. Здесь живут родственники поблизости. Мы побежали по соседним домам. В этом доме у нас живут знакомые, надеемся, что никто не пострадал», — рассказала очевидец.

Вечером в этот день в Ейске упал самолет Су-34, вылетевший с военного аэродрома Южного военного округа (ЮВО) с целью выполнить учебно-тренировочный полет.

При взлете один из двигателей загорелся, из-за чего, предположительно, произошло крушение самолета.

Летчики катапультировались. Самолет упал во двор многоэтажного дома, после чего начался пожар. По последним данным, погибли четыре человека, 25 пострадали.

Прокуратура Кубани организовала проверку по факту падения истребителя-бомбардировщика. Главным военным следственным управлением Следственного комитета (СК) РФ возбуждено уголовное дело.

Президент России Владимир Путин уже заслушал доклады министров и главы Краснодарского края по ситуации в Ейске. Глава государства поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

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