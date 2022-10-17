Замгубернатора рассказала о состоянии госпитализированных после ЧП в Ейске
Пятнадцать человек находятся в больницах Ейска после ЧП с самолетом Су-34, рассказала в понедельник, 17 октября, заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.
«У нас сейчас в районной больнице города Ейска находятся 15 пациентов. Четверо из них тяжелых — двое взрослых и двое детей. Трех пациентов сейчас тоже готовим к транспортировке, будут доставлены в Краснодар санавиацией», — сообщила она в эфире телеканала «Россия-24».
По ее данным, у пострадавших отравление продуктами горения, ожоги верхних дыхательных путей. Один из пострадавших с 70% ожогов тела готов к транспортировке.
О падении самолета Су-34 во дворе жилого дома стало известно ранее днем. Он вылетел с военного аэродрома Южного военного округа, чтобы выполнить учебно-тренировочный полет.
При наборе высоты один из двигателей загорелся, что, предположительно, стало причиной крушения самолета.
Оба летчика катапультировались. Самолет упал во двор многоэтажки, начался пожар. По последним данным, погибли четыре человека, 25 пострадали.
Прокуратура Кубани организовала проверку по факту падения истребителя-бомбардировщика. Следователями возбуждено уголовное дело.
Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что в случае, если дом не будет восстановлен, людям, потерявшим жилье, власти Краснодарского края купят новые квартиры. Семьям погибших после ЧП в Ейске выплатят по 1 млн рублей.