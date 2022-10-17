Жильцов пострадавшего от пожара дома в Ейске доставят в пункты временного размещения
- Новости
- Общество
- Жильцов пострадавшего от пожара дома в Ейске доставят в пункты временного размещения
Недалеко от дома в Ейске, на который упал самолет, для доставки эвакуированных жильцов в пункты временного размещения подготовлены автобусы. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале в понедельник, 17 октября.
«Сейчас пострадавших в ЧС будут развозить по пунктам временного размещения. Уточняют последние детали, сверяют списки», — приводятся слова глава Ейского района Романа Бублика.
На месте работает психолого-психиатрическая бригада, специалисты оказывают помощь всем нуждающимся.
О падении самолета Су-34 на жилой дом стало известно ранее днем. Он вылетел с военного аэродрома Южного военного округа, чтобы выполнить учебно-тренировочный полет.
При наборе высоты один из двигателей загорелся, что, предположительно, стало причиной крушения самолета.
Оба летчика катапультировались. Самолет упал во двор многоэтажки, начался пожар. По последним данным, погибли четыре человека, 25 пострадали.
Прокуратура Кубани организовала проверку по факту падения истребителя-бомбардировщика. Следователями возбуждено уголовное дело.
Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что в случае, если дом не будет восстановлен, людям, потерявшим жилье, власти Краснодарского края купят новые квартиры. Семьям погибших после ЧП в Ейске выплатят по 1 млн рублей.
Президент России Владимир Путин заслушал доклады министров и главы Краснодарского края по ситуации в Ейске. Глава государства поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь.