В Орле произошел пожар в онкодиспансере

Пожар в здании онкодиспансера произошел в Орле. Об этом в понедельник, 17 октября, пишет InfoOrel.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел накануне, 16 октября, в 09:29 в Ипподромном переулке.

Из здания эвакуировали 37 пациентов и четверых сотрудников учреждения.

«Для проведения разведки было сформировано звено газодымозащитников. Огнеборцы обнаружили очаг возгорания и оперативно ликвидировали его», — рассказали в ведомстве.

В результате в одном из помещений сгорело кресло. Стены комнаты оказались закопчены по всей площади. Никто не пострадал.

Ранее в этот день в Еврейской автономной области возбудили уголовное дело по факту пожара в квартире. После ликвидации горения было обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти.