В Петербурге завершился сезон фонтанов
В Санкт-Петербурге завершился сезон фонтанов. Об этом в понедельник, 17 сентября, пишет ИА FlashNord со ссылкой на пресс-службу «Водоканала».
До конца месяца все фонтаны будут законсервированы. Воду полностью сольют и уберут мусор.
Как отметили в пресс-службе, в этом году в Петербурге работали 76 фонтанов, в том числе три фонтанных комплекса.
Ранее стало известно, что в Уфе планировали начать отключение фонтанов после Дня республики, празднование которого состоится 11 октября.