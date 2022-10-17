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Один из микрорайонов Калуги временно остался без троллейбусов

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В калужском микрорайоне Малинники временно не будут ходить троллейбусы. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщили на планерке в горуправе, пишет газета «Весть».

Ограничение будет действовать на время реконструкции Синих мостов. Сроки не уточняются.

Отмечается, что в ходе реконструкции демонтируют воздушную контактную сеть, которая необходима для передачи электроэнергии транспорту. Троллейбусы вернутся в микрорайон с появлением нового путепровода.

23 июня сообщалось, что Оренбург вошел в число 21 городской агломерации, где планируется обновить парк общественного транспорта. В ближайшие два года столица региона получит 62 новых автобуса.

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