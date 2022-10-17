В Ульяновске за неделю убрали 76 аварийных деревьев

В Ульяновске с 10 по 14 октября снесли 76 аварийно опасных деревьев. Об этом в понедельник, 17 октября, пишет ulpravda.ru со ссылкой на Городской центр по благоустройству и озеленению.

«Больше всего деревьев — 40 — снесено в Заволжском районе», — рассказали в администрации Ульяновска.

Также сообщается, что у 12 деревьев обрезали ветки. На площади 900 кв. м вырубили поросли и мелколесье.

В середине сентября сообщалось о вырубке деревьев на улице Ленинградской в центре Петрозаводска. Речь идет об ослабленных тополях, которые признали аварийными. На их месте планируется высадка берез.