В Астрахани запустят 48 новых маршрутов

В ближайшие 10 лет в Астрахани планируют запустить 48 новых маршрутов общественного транспорта. Об этом в понедельник, 17 октября, пишет «Астрахань-24» со ссылкой на и. о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Чепякова.

Как отмечается в материале, область вошла в программу развития общественного транспорта.

Кроме запуска новых маршрутов планируется строительство и реконструкция инфраструктуры.

23 июня сообщалось, что Оренбург вошел в число 21 городской агломерации, где планируется обновить парк общественного транспорта. В ближайшие два года столица региона получит 62 новых автобуса.