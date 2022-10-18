Британские парламентарии раскритиковали Трасс за опоздание

Британские парламентарии выступили с критикой премьер-министра Великобритании Лиз Трасс за неявку к началу заседания парламента. На эту часть были запланированы ответы Трасс на вопросы о неудачах в экономической политике. Трансляция с заседания велась в понедельник, 17 октября.

«Я приношу извинения лидеру оппозиции и парламенту, премьер-министр задержалась по неотложным делам», — заявила лидер палаты общин Пенни Мордонт в начале парламентского заседания.

Она объяснила отсутствие Трасс и вместо нее ответила на вопросы парламентариев о провале экономической политики действующего правительства.

Парламентарии отреагировали на новость об опоздании Лиз Трасс смехом. Лидер оппозиционной партии лейбористов иронично отметил, что при консервативном правительстве каждый может побывать премьер-министром по 15 минут.

Заместитель лидера Национальной партии Шотландии в палате общин Кирстен Освальд заявила, что Трасс унижена и не сможет долго продержаться, а Мордонт «пробуется» на должность британского премьер-министра.

Новый глава министерства финансов Великобритании Джереми Хант отменил почти все меры в плане поддержки экономики страны, который разработал его предшественник Квази Квартенг совместно с британским правительством во главе с Лиз Трасс.

Критика британского правительства во главе с Трасс усиливается из-за провала ее программы по снижению налогов для богатого населения страны.

Ранее в этот день издание Inews сообщило, что около ста членов британского парламента написали письма председателю руководящего комитета Консервативной партии Грэму Брейди с просьбой о проведении вотума недоверия лидеру партии и премьеру-министру страны Лиз Трасс.

1 октября в израильском издании Detaly отметили, что Великобритания рискует потерять статус экономической державы из-за политики Трасс. По данным издания, масштабное снижение налогов в стране привело к рекордному падению курса фунта стерлингов после того, как инвесторы начали продавать британскую валюту.