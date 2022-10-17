Детей среди погибших после ЧП в Ейске нет

Среди погибших в результате крушения Су-34 в Ейске детей нет. Об этом 17 октября сообщило Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

«Детей погибших нет. Но в больнице есть», — сказали в ведомстве.

По данным Министерства обороны, Су-34 вечером в понедельник вылетел с военного аэродрома Южного военного округа, чтобы выполнить учебно-тренировочный полет. Боекомплекта на борту не было. При взлете один из двигателей загорелся, что, предположительно, и стало причиной крушения самолета.

В результате крушения возник пожар в многоквартирном жилом доме. В ГУ МЧС по региону сообщали, что горели 1–5-й этажи. Площадь возгорания составила около 2 тыс. кв. м. В настоящее время пожар ликвидирован.

В результате происшествия были повреждены 17 квартир. Прокуратура Кубани организовала проверку по факту падения истребителя-бомбардировщика Су-34. Следователями возбуждено уголовное дело.

Президент России Владимир Путин уже заслушал доклады министров и главы Краснодарского края по ситуации в Ейске. Глава государства поручил оказать пострадавшим в результате ЧП всю необходимую помощь.