Шольц поручил подготовить документы для продления работы трех АЭС в ФРГ

Канцлер Германии Олаф Шольц поручил проработать правовую основу для продления работы всех трех действующих на территории страны атомных электростанций (АЭС). Об этом 17 октября сообщил портал ZDF.

«Необходимо создать правовую основу для продления эксплуатации АЭС «Изар-2», «Неккарвестхайм-2», а также «Эмсланд» до 15.04.2023. Прошу в рамках распределения обязанностей в ближайшее время представить правительству соответствующие регулировки, по которым предстоит проголосовать законодателям», — приводит портал содержание распоряжения.

Сообщается, что подписанный канцлером ФРГ документ был отправлен трем министрам ФРГ: вице-канцлеру, министру экономики и проблем климата Роберту Хабеку, главе Минфина Кристиану Линднеру и министру охраны окружающей среды и ядерной безопасности Германии Штеффи Лемке.

Ранее, 14 октября, немецкая партия «Зеленые» выступила за решение о продлении сроков эксплуатации двух немецких АЭС до середины апреля будущего года.

Ранее, 12 октября, стало известно, что стоимость подготовки двух немецких ядерных реакторов к работе зимой составит до €100 млн ($97 млн). Как отмечает Reuters, окончательное решение об эксплуатации атомных станций до конца года примет Роберт Хабек. При этом производителям EON SE и EnBW AG уже предложено подготовиться к расширению блоков.

До этого, 11 октября, канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что Германия готова пережить предстоящую зиму. По его словам, это произойдет, если немцы и компании продолжат адаптацию к изменившейся ситуации.

Решение о поэтапном отказе от ядерной энергетики было впервые принято правительством Герхарда Шредера в 2002 году. Его преемница Ангела Меркель установила 2022 год в качестве окончательного срока для закрытия всех АЭС в стране. Однако на фоне газового кризиса станции продолжат работу.

На данный момент в Германии сейчас работают всего три АЭС. Изначально их собирались отключить к 1 января. Однако на фоне энергетического кризиса несколько партий призвали продолжить эксплуатацию АЭС.