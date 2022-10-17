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Блинкен призвал противостоять РФ на Украине во избежание новых конфликтов

Блинкен: США должны противостоять РФ на Украине, чтобы избежать новых конфликтов
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Фото: REUTERS/Michael A. McCoy
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Вашингтон должен противостоять РФ на Украине, чтобы избежать конфликтов в других частях мира. Об этом заявил в понедельник, 17 октября, госсекретарь США Энтони Блинкен.

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По его мнению, если США откажутся от поддержки Украины, то другие страны, не только в Европе, в дальнейшем извлекут из этого печальный урок.

«Это спровоцирует конфликты в других частях мира», — сказал он во время выступления в Стэнфордском университете (штат Калифорния). Трансляция велась на сайте Госдепа.

Ранее, 7 октября, Блинкен заявил, что власти США будут готовы к дипломатическому взаимодействию с Россией по ситуации вокруг Украины, если Москва проявит соответствующий настрой, однако, по его словам, Вашингтон пока его не видит.

Комментируя это заявление, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что поступающие в последние дни от администрации США публичные сигналы в контексте Украины сочетают в себе «провокационную воинственность и сумбурные намеки на возможность российско-американского диалога». При этом США продолжают поставки оружия Киеву, указала дипломат.

До этого, в конце сентября, госсекретарь США подтвердил намерение Вашингтона оказывать поддержку Киеву «столько, сколько потребуется».

В том же месяце президент Украины Владимир Зеленский наградил Блинкена орденом Ярослава Мудрого III степени «за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества и поддержку государственного суверенитета Украины».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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