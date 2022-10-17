В Сети появилось видео работы спасателей на месте крушения Су-34 в Ейске
В Сети появились кадры разрушений дома, рядом с которым упал самолет Су-34, и работы спасателей. Видео опубликовано в понедельник, 17 октября.
Как говорится в комментарии за кадром, после крушения самолета загорелось топливо одного из баков. Из видео следует, что пожар, возникший на месте падения самолета, удалось потушить. В некоторых разрушенных взрывом квартирах еще видны небольшие языки пламени.
Взрывной волной разрушены квартиры соседних подъездов. Рядом с домом сгорели припаркованные автомобили. Спасатели продолжают проливать конструкции здания.
«К сожалению, видны разрушения дома, это просто ужасно», — говорит автор видео.
По данным Министерства обороны, Су-34 вечером в понедельник вылетел с военного аэродрома Южного военного округа, чтобы выполнить учебно-тренировочный полет. Боекомплекта на борту не было. При взлете один из двигателей загорелся, что, предположительно, и стало причиной крушения самолета.
Оба летчика успели катапультироваться.
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