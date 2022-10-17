В Сети появились кадры предположительно с пилотом упавшего в Ейске самолета
В Сети появились кадры предположительно с пилотом упавшего в Ейске самолета. Видео опубликовано в интернете вечером в понедельник, 17 октября.
Кадры снял очевидец происшествия. На них видно, что предположительно летчик с парашютом лежит на асфальте в нескольких сотнях метров от места падения самолета Су-34. На лежащем белый шлем летчика и парашют.
Люди, находящиеся рядом с ним, предлагают свою посильную помощь.
Ранее в понедельник в Сети появилось видео работы спасателей на месте крушения Су-34. На кадрах видно, что пожар, возникший в результате разлива топлива самолета, уже потушен. Ведется проливка конструкций многоэтажного дома.
Истребитель Су-34 вечером в понедельник вылетел с военного аэродрома Южного военного округа, чтобы выполнить учебно-тренировочный полет, сообщили в Минобороны РФ. Боекомплекта, по данным ведомства, на его борту не было. При взлете один из двигателей загорелся, что, по предварительной информации, и стало причиной крушения самолета.
Оба летчика катапультировались. Самолет упал во двор многоэтажки, начался пожар. По последним данным, погибли четыре человека.
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