Реклама
Прямой эфир
Мир
Politico узнала о планах США ввести санкции против Ирана за «помощь» России
Мир
Блинкен призвал противостоять РФ на Украине во избежание новых конфликтов
Мир
Канада ввела санкции против 34 физических лиц и одного юрлица РФ
Общество
МИД РФ полностью исключил демилитаризацию ЗАЭС и зоны вокруг нее
Мир
ФРГ усложнила получение шенгенской визы для россиян
Мир
В Париже во время концерта скончался гаитянский певец Микабен
Мир
В Киеве и Киевской области вновь объявлена воздушная тревога
Мир
В ООН назвали переговоры по зерновой сделке «конструктивными и продуктивными»
Наука
Ученый-ядерщик Саркисов умер в 98 лет
Интернет
В Минпромторге заявили об отсутствии информации о росте негодных микросхем из КНР
Мир
Турция призвала мировое сообщество поддержать создание нового газового хаба
Мир
Зеленский рассмотрит петицию о запрете россиянам творческой деятельности на Украине
Сюжет:

В Сети появились кадры предположительно с пилотом упавшего в Ейске самолета

0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сети появились кадры предположительно с пилотом упавшего в Ейске самолета. Видео опубликовано в интернете вечером в понедельник, 17 октября.

Кадры снял очевидец происшествия. На них видно, что предположительно летчик с парашютом лежит на асфальте в нескольких сотнях метров от места падения самолета Су-34. На лежащем белый шлем летчика и парашют.

Огненный след: в Ейске упал самолет
При взлете у истребителя-бомбардировщика Су-34 загорелся один из двигателей

Люди, находящиеся рядом с ним, предлагают свою посильную помощь.

Ранее в понедельник в Сети появилось видео работы спасателей на месте крушения Су-34. На кадрах видно, что пожар, возникший в результате разлива топлива самолета, уже потушен. Ведется проливка конструкций многоэтажного дома.

Истребитель Су-34 вечером в понедельник вылетел с военного аэродрома Южного военного округа, чтобы выполнить учебно-тренировочный полет, сообщили в Минобороны РФ. Боекомплекта, по данным ведомства, на его борту не было. При взлете один из двигателей загорелся, что, по предварительной информации, и стало причиной крушения самолета.

Оба летчика катапультировались. Самолет упал во двор многоэтажки, начался пожар. По последним данным, погибли четыре человека.

Прокуратура Кубани организовала проверку, следователями возбуждено уголовное дело.

Президент России Владимир Путин заслушал доклады министров и главы Краснодарского края по ситуации в Ейске. Глава государства поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022