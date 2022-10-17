Четверо погибли, шесть числятся пропавшими без вести после ЧП в Ейске
Четыре человека погибли, шесть числятся пропавшими без вести в результате крушения Су-34 и последующего возгорания в многоэтажке в Ейске в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе.
«Четыре человека погибли, еще шесть пропали без вести. Их ищут», — сказали в ЕДДС.
Информацию о четырех погибших подтвердили в оперштабе региона. Число пострадавших, по его данным, — 25 человек.
«По данным на 21:15, число погибших увеличилось до четырех. Пострадавших — 25», — говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.
Самолет упал вечером в понедельник во дворе на Коммунистической улице. Возник пожар в многоквартирном жилом доме. В ГУ МЧС по региону сообщали, что горели 1–5-й этажи. Площадь возгорания составила около 2 тыс. кв. м. По последним данным, пожар локализован, обломки самолета полностью потушены.
Спасатели в данный момент обходят квартиры пострадавшего дома.
По данным Министерства обороны, Су-34 вылетел с военного аэродрома Южного военного округа (ЮВО), чтобы выполнить учебно-тренировочный полет. При взлете один из двигателей загорелся, что, предположительно, и стало причиной крушения самолета. Оба летчика, находившихся на борту, успели катапультироваться. Прокуратура Кубани организовала проверку по факту падения истребителя-бомбардировщика Су-34 на многоквартирный дом в Ейске. Следователями возбуждено уголовное дело.
Президент России Владимир Путин уже заслушал доклады министров и главы Краснодарского края по ситуации в Ейске. Глава государства поручил оказать пострадавшим в результате ЧП всю необходимую помощь.