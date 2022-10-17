Пожар в жилом доме после падения Су-34 в Ейске потушен
Пожар в жилом доме в Ейске, который начался после крушения истребителя-бомбардировщика Су-34, потушен. Спасатели в данный момент обходят квартиры пострадавшего дома, сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС).
«Пожар ликвидирован. Сейчас проходят спасатели по всем этажам. Пока угрозы обрушения нет. Только в одном подъезде горело с первого по девятый этажи», — рассказали в ЕДДС.
В региональном ГУ МЧС подчеркнули, что ликвидировано открытое горение.
Ранее 17 октября самолет Су-34 рухнул в Ейске, вызвав сильный пожар в жилой многоэтажке. По данным Минобороны, экипаж истребителя выполнял учебно-тренировочный полет, однако при наборе высоты загорелся один из двигателей и судно начало терять высоту. Летчики успели катапультироваться.
По последним данным, погибли четыре человек, 25 пострадали. Известно, что среди них есть трое детей от 8 до 10 лет.
В результате происшествия были повреждены 17 квартир. Прокуратура Кубани организовала проверку по факту падения истребителя-бомбардировщика Су-34. Следователями возбуждено уголовное дело.
Президент России Владимир Путин уже заслушал доклады министров и главы Краснодарского края по ситуации в Ейске. Глава государства поручил оказать пострадавшим в результате ЧП всю необходимую помощь.