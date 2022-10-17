В Париже во время концерта скончался гаитянский певец Микабен
Гаитянский музыкальный исполнитель Майкл Бенжамен, известный как Микабен, скончался во время своего концерта во французской столице. Об этом 16 октября сообщает The Guardian.
Микабен выступал в качестве приглашенного гостя группы Carimi во время их концерта в Париже. Предположительно, у артиста произошел сердечный приступ на сцене.
На кадрах, попавших в интернет, можно увидеть, как артист пытается покинуть сцену после выступления, однако внезапно теряет сознание на глазах у зрителей.
«Я потрясен внезапной смертью молодого и очень талантливого артиста Майкла Бенджамина. Мы потеряли важную фигуру в гаитянской музыке», — написал премьер-министр Гаити Ариэль Анри в своем аккаунте в Twitter.
У Микабена осталась беременная жена Ванесса.
«Я не в состоянии говорить. Я потеряла свою вторую половину, и у меня нет слов», — написала она в социальных сетях, также поблагодарив людей за их молитвы, но попросив о неприкосновенности частной жизни.
Микабен, сын знаменитого певца Лайонела Бенджамина, родился в столице Гаити Порт-о-Пренс в 1981 году и был хорошо известен на местной музыкальной сцене как певец, писатель и продюсер. Он участвовал в нескольких хитах Carimi, включая Baby I Missed You и Fanm sa Move.