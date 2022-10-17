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В Париже во время концерта скончался гаитянский певец Микабен

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Фото: Global Look Press/ Lannis Waters
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Гаитянский музыкальный исполнитель Майкл Бенжамен, известный как Микабен, скончался во время своего концерта во французской столице. Об этом 16 октября сообщает The Guardian.

Микабен выступал в качестве приглашенного гостя группы Carimi во время их концерта в Париже. Предположительно, у артиста произошел сердечный приступ на сцене.

На кадрах, попавших в интернет, можно увидеть, как артист пытается покинуть сцену после выступления, однако внезапно теряет сознание на глазах у зрителей.

«Я потрясен внезапной смертью молодого и очень талантливого артиста Майкла Бенджамина. Мы потеряли важную фигуру в гаитянской музыке», — написал премьер-министр Гаити Ариэль Анри в своем аккаунте в Twitter.

У Микабена осталась беременная жена Ванесса.

«Я не в состоянии говорить. Я потеряла свою вторую половину, и у меня нет слов», — написала она в социальных сетях, также поблагодарив людей за их молитвы, но попросив о неприкосновенности частной жизни.

Микабен, сын знаменитого певца Лайонела Бенджамина, родился в столице Гаити Порт-о-Пренс в 1981 году и был хорошо известен на местной музыкальной сцене как певец, писатель и продюсер. Он участвовал в нескольких хитах Carimi, включая Baby I Missed You и Fanm sa Move.

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