Число погибших в результате ЧП в Ейске возросло до трех

Число погибших в результате падения самолета Су-34 на жилой дом в Ейске возросло до трех. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.

«Достоверно известно о трех погибших», — написала она в Telegram-канале.

По ее словам, семеро взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии, у них диагностировано отравление продуктами горения.

Согласно последним данным, пострадал в результате ЧП 21 человек.

По словам источника «Известий», пожарные смогли сбить пламя и зайти в девятиэтажное жилое здание. Сейчас спасатели проводят поквартирный обход.

Самолет упал вечером в понедельник во дворе на Коммунистической улице, огонь перекинулся на жилую девятиэтажку.

В ГУ МЧС по региону сообщали, что горят 1–5-й этажи многоквартирного дома. Площадь возгорания составила около 2 тыс. кв. м. Пожару присвоили 4-й уровень сложности.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев позднее сообщил, что обломки упавшего в Ейске самолета потушены, эвакуация жильцов близлежащих домов отменена, пожар локализован.

По данным Министерства обороны, Су-34 вылетел с военного аэродрома Южного военного округа (ЮВО), чтобы выполнить учебно-тренировочный полет. При взлете один из двигателей загорелся, что, предположительно, и стало причиной крушения самолета. Оба летчика, находившихся на борту, успели катапультироваться.

Прокуратура Кубани организовала проверку по факту падения истребителя-бомбардировщика Су-34 на многоквартирный дом в Ейске. Следователями возбуждено уголовное дело.

Президент России Владимир Путин уже заслушал доклады министров и главы Краснодарского края по ситуации в Ейске. Глава государства поручил оказать пострадавшим в результате ЧП всю необходимую помощь.