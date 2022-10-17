Крым имеет ключевое значение для безопасности России, и его потеря для Москвы сравнима с потерей Гавайев и Перл-Харбора для США. Об этом американский миллиардер, инженер и основатель компании SpaceX Илон Маск написал 17 октября вTwitter.

«Нравится это кому-то или нет, но Крым абсолютно точно рассматривается Россией как ключевая часть России», — обратил он внимание.

По словам Маска, Крым остается южной военно-морской базой России.

15 октября бизнесмен поделился мнением, что риск мировой ядерной катастрофы достиг в настоящее время высочайшего уровня за последние 60 лет. Предприниматель призвал мир к прекращению ядерной полемики и политики угроз.

3 октября Маск опубликовал серию твитов, посвященных ситуации на Украине. Он предложил для урегулирования конфликта провести повторные референдумы на освобожденных территориях Донбасса под эгидой ООН, перестать оспаривать принадлежность Крыма РФ, прекратить конфликт и перейти к переговорам о мире.

После этого фициальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия рассматривает план урегулирования конфликта на Украине, который предложил Маск, как часть общественной дискуссии.

Со своей стороны экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник резко отреагировал на предложение Маска, нецензурно высказавшись об идеях американца.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявления Маска, сказав, что в отличие от многих профессиональных дипломатов он пытается искать пути для достижения мира.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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