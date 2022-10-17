Фельдшер пострадала при столкновении реанимобиля с легковушкой в Ставрополе
В Ставрополе в результате столкновения реанимобиля и легковой иномарки пострадала женщина-фельдшер. Об этом сообщает региональное УГИБДД.
Авария произошла днем 17 октября на перекрестке на улице Мира. Столкнулись легковая Toyota Camry и машина спецслужбы Ford Transit.
В результате ДТП пострадала женщина-фельдшер, пишет NewsTracker. Ее доставили в медучреждение с травмами.
Обстоятельства и причины столкновения устанавливаются.
В сентябре машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем в Горно-Алтайске (Республика Алтай). Два человека получили травмы.