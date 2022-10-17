В ООН назвали переговоры по зерновой сделке «конструктивными и продуктивными»

В ООН посчитали продуктивными прошедшие в Москве переговоры заместителя генерального секретаря ООН Мартина Гриффитса и генерального директора Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеки Гринспен с российской стороной по продлению зерновой сделки. Об этом 17 октября журналистам рассказал представитель офиса генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Состоялась позитивная и конструктивная встреча Гринспен с заместителем председателя правительства РФ Андреем Белоусовым. Обсуждался экспорт продовольствия и удобрений из России», — рассказал он.

Дюжаррик также рассказал о том, что 16-17 октября прошли встречи Гриффитса и Гринспен с заместителем главы МИД РФ Сергеем Вершининым и заместителем главы российского Минобороны Александром Фоминым. В ходе этих встреч стороны говорили про экспорт продовольствия из украинских портов и обсудили «продление и расширение» ранее достигнутых договоренностей.

«Все дискуссии были позитивными и конструктивными», — резюмировал представитель генсека ООН.

Отмечается, что Дюжаррик не уточнил, достигли ли стороны договоренности о продлении зерновой сделки, срок которой истекает в середине ноября текущего года.

Ранее, 16 октября, стало известно, что российская сторона начала переговоры в Москве с представителями Организации Объединенных Наций (ООН) по зерновой сделке. Как уточнил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, целью поездки Гриффитса и генсека Конференции ООН по торговле и развитию Ребеки Гринспан в Москву является продление и расширение зерновой сделки и содействие экспорту российского зерна и удобрений.

14 октября заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель отметил, что нарушение зерновой сделки явилось бы большой проблемой. Замглавы пресс-службы Госдепартамента добавил, что зерновая сделка выгодна всему миру. Между тем, по его словам, любые разговоры о возможности нарушения данной договоренности означают то, что «люди должны платить за еду больше».

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.