Ремонт мостов завершили на двух трассах в Оренбуржье
В Оренбургской области завершили капитальный ремонт мостов на трассах Орск – Гай и Бузулук – Грачевка. Движение по ним восстановлено с сегодняшнего дня, 17 октября, сообщает региональное правительство.
Работы прошли на переправах через реку Елшанка в Гайском горокруге и через Тепловку в Бузулукском районе. Как уточняет ИА «Урал56.Ру», их удалось завершить на месяц раньше запланированного срока.
Оба моста выполнены из железобетона. Теперь они способны выдерживать нагрузку от проезда транспорта массой до 40 т, пишет 56orb.ru.
В 2022 году мосты впервые вошли в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В Оренбуржье это позволило начать работы сразу на десяти сооружениях.