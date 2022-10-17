Ученый-ядерщик Саркисов умер в 98 лет

Умер один из крупнейших в мире ученых в сфере ядерной энергетики, один из создателей отечественного атомного военно-морского флота, академик Российской академии наук Ашот Саркисов. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщил представитель Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН (ИБРАЭ РАН).

«Более 30 лет деятельность Ашота Аракеловича была неразрывно связана с Институтом проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук», — говорится в сообщении на сайте ИБРАЭ.

В публикации отмечается, что Саркисов внес большой вклад в исследования основных физических процессов в ядерных энергетических установках. Результаты его работ помогли создать динамическую теорию ядерного реактора, что в свою очередь привело к появлению информационно-статистических моделей и методологии создания автоматической аварийной защиты судовых ядерных энергетических установок.

Созданная ученым методология применялась при проектировании нескольких поколений советских и российских атомных ледоколов, а также плавучих атомных станций, первая из которых создана в России.

Кроме того, Саркисов разрабатывал меры, направленные на решение экологических и гуманитарных проблем развития Арктики. Среди них — разработка Стратегического мастер-плана комплексной утилизации атомных подводных лодок и обслуживающей их инфраструктуры на Северо-Западе России а также создание и развитие научного журнала «Арктика: экология и экономика».

Как сообщается, в последние годы ученый был сосредоточен на решении задач развития Северного морского пути и ликвидации рисков, связанных с прошлой практикой затоплений объектов с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом, а также аварийных атомных подводных лодок.