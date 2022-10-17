Диагональный переход ликвидируют на Пушкинской в Ижевске

В Ижевске намерены демаркировать диагональный пешеходный переход возле дома № 65 по улице Пушкинская. Соответствующее постановление опубликовано на сайте горадминистрации.

Решение об ликвидации перехода принято с целью обеспечить безопасность дорожного движения. Постановление подписал глава города Олег Бекмеметьев.

Как уточняет Udm-info.ru, подходные пути к действующему переходу должна организовать служба благоустройства и дорожного хозяйства.

Ранее в октябре сообщалось, что на территории Ижевска в 2022 году установили более 1,2 тыс. уличных светильников. Наибольший объем работ был выполнен в окраинных микрорайонах.