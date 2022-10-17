Главу фирмы в Ставрополе заподозрили в неуплате 19 млн рублей налогов

В Ставрополе возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Эксперт». Его заподозрили в уклонении от уплаты налогов, сообщает СУ СКР по региону.

Следствие полагает, что с 2017 по 2019 годы руководитель фирмы предоставлял в налоговую декларации с заведомо ложной информации. Таким образом организация уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) в крупном размере.

Общая сумма задолженности составила 19,5 млн рублей, уточняет NewsTracker.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов». Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

В конце сентября сообщалось, что Следственный комитет Рязанской области возбудил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении руководителя одного из предприятий. Компания не уплатила НДС более чем на 50 млн рублей.