Восемь автобусов пополнили автопарк Орска

В Орск (Оренбургская область) прибыли восемь новых пассажирских автобусов марки «ПАЗ». Об этом сообщает городская мэрия.

Транспорт поступил в распоряжение МУП «Орскгортранс». Теперь машины должны пройти техосмотр и регистрацию, после чего их направят на маршруты № 3, 8, 13, 28, 30 и пригородные № 106, 110.

Как уточняет РИА «Оренбуржье», вместимость каждого автобуса составляет до 59 человек. Машины оборудованы системами ГЛОНАСС, видеонаблюдения, а также оснащены тахографами и электронными маршрутными указателями.

23 июня сообщалось, что Оренбург вошел в число 21 городской агломерации, где планируется обновить парк общественного транспорта. В ближайшие два года столица региона получит 62 новых автобуса.