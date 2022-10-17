Момент падения самолета на жилой дом в Ейске попал на видео

Момент падения самолета Су-34 на жилой дом в Ейске попал на видео. В распоряжении «Известий» появился соответствующий ролик.

На кадрах запечатлено, как самолет падает в районе многоэтажки. Начинается пожар. Ранее один из очевидцев рассказал «Известиям» о крушении самолета. По словам мужчины, он слышал взрывы, которые продолжались в течение 10–15 минут.

17 октября в Краснодарском крае при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета потерпел крушение бомбардировщик Су-34. На данный момент, по предварительным данным, известно об одном погибшем и 10 пострадавших.

Очевидцы сняли последствия крушения самолета. На кадрах видно, как горит жилая застройка. Над районом поднимается густой черный дым. По данным источника «Известий», самолет упал во дворе на Коммунистической улице. Огонь перекинулся на жилую девятиэтажку. В результате пожара повреждены 17 квартир. Пожару присвоен 4-й уровень сложности. Его площадь составляет 2 тыс. кв. м.

По докладу катапультировавшихся летчиков, крушение самолета в Ейске произошло из-за возгорания одного из двигателей при взлете. Хотя самолет выполнял полет без боекомплекта, на его борту, по данным «Известий», находились снаряды для пушки. Именно их детонация, предположительно, слышна на видео, которые публикуют очевидцы.

Прокуратура Кубани организовала проверку по факту падения истребителя-бомбардировщика Су-34 на многоквартирный дом в Ейске, сообщили в пресс-службе ведомства, следователями возбуждено уголовное дело.

резидент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате крушения.