Названы причины отказа оператора Exxon сотрудничать с «Совкомфлотом»

Существуют две причины, по которым оператор Exxon отказался отгружать нефть в танкеры «Совкомфлота», считает член экспертного совета, руководитель медиацентра Института развития технологий ТЭК Дмитрий Коптев. Об этом он рассказал «Известиям» 17 октября.

Ранее в этот день издание «Коммерсант» написало, что добыча нефти на проекте «Сахалин-1» была остановлена после отказа оператора Exxon работать с «Совкомфлотом».

Первой и основной причиной Коптев назвал санкции. Эксперт напомнил, что «Совкомфлотом» попал под них одним из первых.

«Несмотря на то что со стороны США санкции носят ограниченный характер — компании лишь запрещено привлекать капитал через размещение номинированных в долларах ценных бумаг, — Exxon, очевидно, сочла риски их расширения достаточно существенными, чтобы отказаться от любых операций с «Совкомфлотом».

Вторая — имиджевая. Коптев отметил, что на Западе «стало модно отказываться от сотрудничества» с РФ добровольно.

«Вспомним хотя бы, как западные страховщики начали отказываться страховать танкеры с российской нефтью, а западные компании — уходить из России еще до всяких санкций», — сказал он.

Говоря о последствиях остановки добычи, он отметил, что функции оператора проекта уже переданы «Роснефти». По его мнению, ей так же может отойти доля Exxon.

«Теперь перед компанией стоит задача возобновить функционирование проекта, что может оказаться непростой задачей. Во-первых, нужно набирать новый персонал взамен отозванного американцами. Во-вторых, из-за санкций придется как-то решать проблему с АСУТП, полностью построенной на импортных решениях. Не скажу, что у нас совсем нет таких решений, но они не столь отработаны, как западные, и на их внедрение так или иначе требуется время», — добавил эксперт.

В мае резервуары с нефтью в порту Де-Кастри, откуда она отгружается на мировой рынок, переполнились, в результате добыча нефти на проекте была прекращена.

Президент России Владимир Путин 7 октября подписал указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере по «Сахалину-1» в связи с недружественными действиями некоторых стран. Так, всё имущество консорциума, который вел проект, было передано в собственность России.

Японский министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура 9 октября заявил, что российский нефтегазовый проект «Сахалин-1» является крайне важным для Японии с точки зрения обеспечения энергобезопасности.

Проект «Сахалин-1» — один из крупнейших инвестиционных шельфовых проектов в России. Предусматривает разработку четырех морских нефтегазовых месторождений — Чайво, Одопту-море, Аркутун-Даги и Лебединское, расположенных на северо-восточном шельфе острова Сахалин в акватории Охотского моря.