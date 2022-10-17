Сотню пешеходных дорожек отремонтируют в Челябинске

В Челябинске в 2023 году планируют отремонтировать сотню пешеходных дорожек. Об этом замглавы города Андрей Ксензов сообщил на аппаратном совещании.

Работы пройдут в семи районах Челябинска. В общей сложности планируется обновить 242 тыс. кв. м тротуаров, пишет Kursdela.biz.

Сейчас специалисты разрабатывают проектную документацию и подготавливают смету реконструкции. Подрядчиков должны определить по итогам аукционов на портале госзакупок.

В августе сообщалось, что в Челябинске планируют оборудовать современной системой видеонаблюдения подземные переходы. Таким образом власти надеются пресечь действия вандалов.